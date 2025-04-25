Появились кадры с последствиями взрыва авто в Балашихе

В Балашихе попало на видео, как люди расталкивали машины после взрыва

Чтобы пожарные могли проехать к месту взрыва автомобиля в Балашихе, потребовалась помощь местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» и публикует видеозапись инцидента.

«Очевидцам взрыва в Балашихе пришлось расталкивать припаркованные во дворе автомобили, чтобы освободить проезд для спецтехники», — отмечается в публикации.

На кадрах виден догорающий Volkswagen Golf и припаркованный вплотную за ним универсал Ford Mondeo, который не загорелся. Также на видео видно, как около 10 человек толкают в сторону минивэн зеленого цвета. Перед ним пожарный «КамАЗ» ожидает, пока машину уберут с проезда.

До этого появилось видео с моментом взрыва автомобиля в Балашихе.

Ранее стало известно, что в результате взрыва погиб генерал Ярослав Москалик из Генштаба Минобороны РФ.