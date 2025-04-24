Чебоксарец перекинул женщину через дорожное ограждение, и это попало на видео

В Чебоксарах водитель большегруза перекинул женщину через дорожное ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоновости Чебоксары».

«Пьяные дамы так поверили в себя, что решили пощекотать себе нервы: для этого они выбежали на трассу М7 и своим телом решили остановить проезжающий транспорт», — говорится в сообщении.

По информации источника, нарушительницы долгое время не давали машинам проехать.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как женщина мешает проезду транспорта. Сначала она останавливается на проезжей части перед фурой, которая объезжает нарушительницу, после чего — перегораживает проезд большегрузу. Далее на записи видно, как водитель выходит из транспорта, берет женщину за руку и ведет к краю дороги, где перекидывает нарушительницу через ограждение.

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