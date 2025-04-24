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В Москве транспорт с опасным грузом попал в ДТП

В Москве на Каширском шоссе грузовик с радиоактивными отходами попал в ДТП
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на Каширском шоссе грузовик с радиоактивными отходами столкнулся с легковой машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«На Каширском шоссе столкнулись легковушка и грузовик с радиоактивными отходами. Предварительно, груз не поврежден, только кабина», — говорится в сообщении.

По информации источника, в настоящее время на место ДТП едут спасатели.

До этого сообщалось, что на Кубани на трассе перевернулась фура с фруктами и овощами. Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что на дороге разбросаны фрукты и овощи. Из-за аварии образовалась автомобильная пробка. По словам автора видео, водители останавливались, чтобы набрать себе продуктов.

Кроме того, в Подмосковье тягач столкнулся с легковым автомобилем. Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на соседнюю полосу движения, где сталкивается с тягачом.

Ранее моноколесник, глядя в смартфон, промчался по ТТК в Москве.

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