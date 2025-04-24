На Кубани на видео попала трасса, заваленная овощами и фруктами

На Кубани на видео попало, как авто встали в пробку из-за завала из фруктов

На Кубани на трассе перевернулась фура с фруктами и овощами. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Рефрижератор Hyundai, перевозивший овощи и фрукты, столкнулся с фургоном в районе станицы Сергиевской. От удара кузов рефрижератора распахнулся, и тонны даров природы высыпались на асфальт», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что на дороге разбросаны фрукты и овощи. Кроме того, из-за аварии образовалась автомобильная пробка. По словам автора видео, водители останавливались, чтобы набрать себе продуктов.

До этого сообщалось, что в Сочи мужчина ножом ударил россиянина на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина с голым торсом и палкой устраивает драку на проезжей части, в процессе которой его оппонент ударяет нарушителя ножом и уходит.

На место происшествия прибыли полицейские и медики. Сотрудники правоохранительных органов работали на месте инцидента.

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