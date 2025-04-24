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Видео: Уфимец запрыгнул на проезжающее авто и пробежался по нему

В Уфе на видео попало, как мужчина запрыгнул на проезжающую машину

В Уфе 23 апреля мужчина прошел по автомобилю. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В Уфе ночной сверхразум запрыгнул на проезжавшую машину и прошелся по ней. Вечернюю суету возмущенный водитель заснял вчера в 21:45 на Российской 37», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «БашДТП» опубликовал запись с видеорегистратора. На кадрах видно, как мужчина забирается на автомобиль и начинает идти по нему. На видео также заметно, как нарушитель идет по лобовому стеклу.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах водитель большегруза перекинул женщину через дорожное ограждение. На кадрах видно, как женщина мешает проезду транспорта. Сначала она останавливается на проезжей части перед фурой, которая объезжает нарушительницу, после чего — перегораживает проезд большегрузу. Далее на записи видно, как водитель выходит из транспорта, берет женщину за руку и ведет к краю дороги, где перекидывает нарушительницу через ограждение.

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