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Школьник сделал кульбит в воздухе после удара Hyundai и попал на видео в Севастополе

В Севастополе на видео попало, как школьник вращался в воздухе после удара авто

В Севастополе автомобиль Hyundai сбил 16-летнего школьника. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Hyundai проезжал пешеходный переход на Острякова на свой зеленый, когда на дорогу выбежал 16-летний подросток. Водителя отправили на медосвидетельствование, мальчик в больнице с серьезными травмами», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как школьник выбегает на проезжую часть, где в него врезается легковой автомобиль. От удара человека подкидывает в воздух, и он делает несколько поворотов, после чего ударяется об автомобиль и падает на землю.

До этого сообщалось, что в Новой Москве Mercedes начинающего рэпера остался без крыши после столкновения с грузовиком. На кадрах видно, что серый автомобиль стоит без крыши возле грузовика. На записи также видно, что на место аварии прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. В результате ДТП пострадал водитель.

Ранее дочь телеведущей показала откровенное декольте посреди дороги.

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