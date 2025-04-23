Lada Priora влетела в толпу в Тамбовской области, и это попало на видео

В Мичуринске Lada Priora влетела в толпу на светофоре

В городе Мичуринске Тамбовской области автомобиль Lada Priora въехал в толпу людей на светофоре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Все случилось у главной почты на улице Интернациональная в ста метрах от администрации района. Машина сбила пешеходов на «зебре» — люди разлетелись, одного человека отбросило под другой автомобиль», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела ДТП. На кадрах видно, как легковой автомобиль въезжает в людей, переходящих проезжую часть в оборудованном для пешеходов месте.

По информации источника, в результате ДТП пострадали четыре человека: у них зафиксировали черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки и ссадины. Медики оценивают состояние троих людей как тяжелое.

Также сообщается, что за рулем Lada Priora в момент наезда был 45-летний мужчина с фамилией Наркоцкий. Очевидцы задержали нарушителя до приезда сотрудников правоохранительных органов.

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