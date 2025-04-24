Видео: в Москве горящий автомобиль парализовал движение транспорта

В Москве пожар в автомобиле затруднил движение транспорта

В Москве автомобиль загорелся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На проспекте Маршала Жукова (в районе д. 55, стр. 2) произошло возгорание легкового автомобиля в первой полосе. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации источника, в результате возгорания образовалась автомобильная пробка длиной 2,3 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что на Кубани на трассе перевернулась фура с фруктами и овощами. Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что на дороге разбросаны фрукты и овощи. Кроме того, из-за аварии образовалась автомобильная пробка. По словам автора видео, водители останавливались, чтобы набрать себе продуктов.

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