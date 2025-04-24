Мужчина порезал полуголого сочинца на проезжей части, и это попало на видео

В Сочи на видео попало, как россиянин с ножом порезал мужчину на дороге

В Сочи мужчина ножом ударил россиянина на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «23 МВД».

«Вечером 23 апреля на ул. Пластунской, около дома 123, произошел конфликт, переросший в драку между пятью мужчинами. Один из участников (35-летний мужчина) получил ножевое ранение и был госпитализирован», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина с голым торсом и палкой устраивает драку на проезжей части, в процессе которой его оппонент ударяет нарушителя ножом и уходит.

По информации источника, на место происшествия прибыли полицейские и медики. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности и местонахождение нарушителей.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мужчина попал под три автомобиля. На записи видно, как в него врезается легковой автомобиль, от удара москвич падает, и его задевает еще одна машина. После двух наездов мужчину переезжает третий автомобиль.

Ранее голая парочка дзержинцев танцевала на машине под песни Кадышевой.