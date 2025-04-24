Крымский мост открыли для автомобилей

Проезд машин по Крымскому мосту возобновлен. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

Пост об этом был опубликован в 1:11. Таким образом, движения автотранспорта по мосту не было 50 минут. По данным на 2:00, с обеих стороны переправы нет сложностей с доступом транспорта к пунктам пропуска, где проходит досмотр.

Накануне глава республики Сергей Аксенов предупреждал, что крупномасштабные учения по противодействию высадке диверсионных групп противника пройдут 24 апреля в прибрежной зоне от Феодосии до Фороса в Крыму. В маневрах будут участвовать подразделения теробороны «Барс-Крым», Минобороны РФ, а также других силовых и правоохранительных структур. Цель учений -— отработать меры по недопущению проникновения вражеских диверсантов на территорию Крыма.

Ранее на Украине стали вновь угрожать взорвать Крымский мост.