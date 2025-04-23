Chery представила новый премиальный бренд Lepas

В Китае дебютировал премиальный бренд Lepas от Chery и внедорожник L8

В Китае Chery объявил о запуске нового премиального бренда Lepas, сообщает пресс-служба Chery.

«Презентация первой модели — кроссовера L8 — состоялась в день схода серийного автомобиля с конвейера завода в городе Уху (провинция Аньхой, Китай). Название бренда образовано от слов Leap и Passion, отражая стремление к сочетанию динамики и эмоциональности», — говорится в сообщении Chery.

Планируется, что бренд будет представлен в различных сегментах — от семейных кроссоверов до моделей с выраженным индивидуальным позиционированием.

По габаритам (4670х1920х1679 мм) и колесной базе (2710 мм) новый кроссовер является конкурентом Geely Monjaro и Haval Dargo.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее сообщалось, что Changan представил на автосалоне в Шанхае четыре новые модели авто.