Changan представил на автосалоне в Шанхае четыре новые модели авто

На открывшемся 23 апреля Шанхайском автосалоне компания Changan представила несколько новинок от своих суббрендов, сообщает Telegram-канал No Limits.

Первая новинка — кроссовер Qiyuan Q07. Автомобиль представляет собой подключаемый гибрид: он едет на электричестве, но под капотом есть бензиновый мотор-генератор объемом 1.5 л. для подзарядки батареи. На электричестве машина может проехать до 215 км., общий запас хода — 1400 км.

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Седан Qiyuan A06 — по аналогичному принципу устроен и этот гибрид. Запас хода у него поменьше: 136 км — чисто на электричестве и 1160 км — с учетом бензинового мотора.

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Для электрического лифтбэка Avatr 12 — это новое издание уже продающейся модели. Эту машину Changan делает в сотрудничестве с Huawei и CATL. Ее смело можно ожидать в России. В отличие от гибридов семейства Qiyuan — это чистый электрокар с различными вариантами моторов, максимальный — на 578 сил (650 Нм).

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Внедорожник Changan Deepal G318 имеет несущий кузов, но позиционируется как автомобиль повышенной проходимости. Это тоже последовательный гибрид в 252-сильной заднеприводной и 430-сильной полноприводной модификациях. Запас хода в режиме электромобиля у него варьируется от 100 до 190 километров. В Китае Deepal G318 стоит от 175 тысяч юаней (около 2 млн рублей). И, да, уже известно, что эта машина скоро появится в России.

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