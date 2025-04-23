Toyota представила на автосалоне в Шанхае флагманский седан для рынка Китая

В Шанхае представили новый бизнес-седан Toyota BZ7 размером с Camry

Компания Toyota представила на автосалоне в Шанхае новый электрический седан BZ7 размером с модель Camry, сообщает carnewschina.com.

Модель разработана совместно с китайским автопроизводителем GAC. Производство новинки должно начаться до конца 2025 года. Автомобиль получил переднюю светодиодную полосу на всю ширину кузова, рельефный капот, заглушку вместо решетки радиатора и традиционные дверные ручки. В салоне Toyota bZ7 установлены трехспицевое рулевое колесо, цифровая приборная панель и большой экран мультимедийной системы HarmonyOS.

Известно, что машину оснастили электрической силовой установкой, как и другие автомобиль линейки bZ.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее сообщалось, что Changan представил на автосалоне в Шанхае четыре новые модели авто.