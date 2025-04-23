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Россиянин оставил заднюю часть Lada гаишникам, убегая от погони, и попал на видео

В Татарстане на видео попало, как Lada уехала от гаишников, оставив им багажник

В Татарстане мужчина на Lada, убегая от погони, оставил гаишникам заднюю часть машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия.112».

«Фокусник на дорогах Татарстана: парень на оранжевой «десятке» организовал самую необычную погоню, буквально разделившись пополам», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как оранжевый легковой автомобиль пытается скрыться от инспекторов ГИБДД, но после останавливается. В момент, когда гаишники подходят к автомобилю, задняя часть машины отделяется, а передняя – уезжает.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя.

До этого сообщалось, что в Новой Москве Mercedes начинающего рэпера остался без крыши после столкновения с грузовиком. На опубликованных в сети кадрах видно, что серый автомобиль стоит без крыши возле грузовика. В результате ДТП пострадал водитель.

Ранее школьник сделал кульбит в воздухе после удара Hyundai в Севастополе.

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