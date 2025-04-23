MG представила в Шанхае внедорожник со скрытыми фарами

На автосалоне в Шанхае дебютировал электрический внедорожник MG Cyber X, сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что MG Cyber X получил «квадратный» кузов, сплошные светодиодные полосы спереди и сзади, «утопленные» ручки дверей, небольшие корпуса зеркал заднего вида, рейлинги на крыше и светящийся логотип MG.

Самым интересным элементом MG Cyber X стали скрытые светодиодные фары, которые поднимаются при активации из специальных ниш на капоте.

Никакой другой информации о MG Cyber X пока нет.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее сообщалось, что Changan представил на автосалоне в Шанхае четыре новые модели авто.