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В Москве перекроют движение по нескольким улицам

Дептранс: в Москве перекроют движение по нескольким улицам вечером 23 апреля
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Максим Блинов/РИА Новости

В Москве перекроют движение по нескольким улицам вечером 23 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

«В период с 21:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто на Тверской улице — от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая», — говорится в сообщении ведомства.

Также ограничат движение по первой Тверской-Ямской улице на участке от улицы Большая Садовая до улицы Гашека, на съезде на Тверскую улицу — возле метро «Маяковская» от дома 2, строение 1 до второго строения этого же дома. Кроме того заблокирован будет проезд по Моховой улице от Воздвиженки до Тверской и по Охотному Ряду на участке от Тверской улицы до Большой Дмитровки и на Большой Никитской улице — от Моховой до Романова переулка.

На время проведения мероприятия будут также закрыты подземные переходы через Тверскую улицу возле станций метро «Тверская», «Пушкинская» и в районе Центрального телеграфа. О каком мероприятии идет речь, не уточняется.

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