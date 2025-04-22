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Подростки на питбайке вылетели под фуру и попали на видео в Краснодарском крае

В Краснодарском крае на видео попало, как 12-летний водитель улетел под фуру

В Краснодарском крае в городе Новокубанске подростки попали в ДТП на питбайке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Управляя питбайком, подросток проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с «Хендай Акцент». От удара 13-летний пассажир мотоцикла выпал из седла и попал прямо под колеса проезжавшего мимо большегруза «Рено», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как подростки на питбайке врезаются в серый легковой автомобиль, падают с транспорта и вылетают под колеса проезжающей фуры.

По информации источника, 13-летний пассажир мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, водителя транспорта госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Подмосковье гаишник на Skoda врезался в мотоцикл. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что на проезжей части лежит мотоциклист, вокруг которого собрались люди. По словам автора видео, мужчина жив.

Ранее толпа гаишников пыталась поймать екатеринбуржца с ножом.

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