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Гаишник на Skoda устроил лобовое ДТП в Подмосковье и попал на видео

В Подмосковье гаишник на Skoda устроил лобовое ДТП с мотоциклом

В Подмосковье гаишник на Skoda врезался в мотоцикл. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«В деревне Васькино, что под Чеховом, старший инспектор ДПС Игорь Румянцев, находясь за рулем «Шкоды», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с мотоциклом», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что на проезжей части лежит мотоциклист, вокруг которого собрались люди. По словам автора видео, мужчина жив.

По информации источника, водитель Skoda в момент столкновения находился в состоянии алкогольного опьянения. В его автомобиле обнаружили открытую банку пива.

Также сообщается, что медики госпитализировали мотоциклиста с тяжелыми травмами. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Тюмени 16-летняя девушка выпала с 20-го этажа на крышу припаркованного автомобиля.

Ранее толпа гаишников пыталась поймать екатеринбуржца с ножом.

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