Москвич на эвакуаторе не пропустил спешившую к пациенту скорую и попал на видео

В Москве мужчина на эвакуаторе заблокировал проезд автомобилю скорой помощи, спешащему к человеку. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва Онлайн».

«Местные из Чертаново жалуются на работу эвакуатора, который не пропускает скорую помощь», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина эвакуирует машину, занимая две полосы движения, при этом на дороге стоит автомобиль скорой помощи с включенными проблесковыми маячками.

До этого сообщалось, что в Москве дети на электросамокате перелетели через капот автомобиля. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль заворачивает и в него врезаются дети на электросамокате. Нарушители перелетают через капот и приземляются на асфальт.

Кроме того, в столице на 100 тысяч рублей оштрафовали родителей несовершеннолетнего электросамокатчика. Школьники арендовали самокат, при этом указали фейковый возраст. Нарушение заметил местный житель, который снял детей на видео и отправил запись в службу поддержки.

Ранее владивостокцы устроили танцы на крыше микроавтобуса.