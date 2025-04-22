Дети на электросамокате перелетели через капот авто в Москве, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как дети на электросамокате перелетели через капот авто

В Москве дети на электросамокате перелетели через капот автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«На юге столицы двое несовершеннолетних врезались в автомобиль, поворачивающий во двор. Дети, двигавшиеся на высокой скорости, перелетели через капот», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль заворачивает и в него врезаются дети на электросамокате. Нарушители перелетают через капот и приземляются на асфальт.

До этого сообщалось, что в Москве на 100 тысяч рублей оштрафовали родителей несовершеннолетнего электросамокатчика. Школьники арендовали самокат, при этом указали фейковый возраст. Нарушение заметил местный житель, который снял детей на видео и отправил запись в службу поддержки. На кадрах видно, как один школьник едет по тротуару на электросамокате, а второй — бежит за ним. При этом транспорт, на котором передвигались дети, оперативно обнаружили и заблокировали.

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