В Шанхае представят пикап Jetour, который будет продаваться под маркой Reaolo

Китайская компания Jetour представит на автосалоне в Шанхае рамный пикап, который будет продаваться под новым брендом Reaolo. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль пока находится в статусе концепта, но в будущем обязательно получит серийную версию. Пикап получил экспедиционный багажник на крыше, шноркель, лебедку. Машину оснастили небольшой цифровой приборной панелью, джойстиком вместо рычага трансмиссии, шайбой для переключения режимов езды.

Все технические характеристики новинки будут объявлены во время премьеры.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

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