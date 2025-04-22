Zeekr показал внедорожник, похожий на Rolls-Royce

На автосалоне в Шанхае дебютирует внедорожник Zeekr 9X с дизайном Rolls-Royce

Zeekr представила флагманский гибридный внедорожник 9X. Об этом сообщает carnewschina.com.

Внешне внедорожник напоминает Rolls-Royce Cullinan. Автомобиль оборудовали хромированной решеткой радиатора с вертикальными ламелями, двухуровневой передней оптикой, рельефным капотом, задним фонарем необычной формы и панорамной крышей.

Технические характеристики компания обещает раскрыть позже — на открытии Шанхайского автосалона. А пока представители марки лишь отметили, что разгон до 100 км/час будет занимать меньше трех секунд.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее дилеры рассказали о рекордных скидках на невостребованные китайские автомобили.