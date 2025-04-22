Водитель жестоко избил курьера в Воронеже, и это попало на видео

В Воронеже водитель избил курьера из-за того, что последний задел зеркало автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Воронеж».

«Типичный вечер в ЖК «Ботанический сад». Дорожный конфликт с курьером <…> закончился его избиением. Но за него вступились очевидцы», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как доставщик сумкой задевает черный автомобиль, из которого выходит водитель и начинает бить курьера. От одного удара мужчина падает на асфальт, после чего нарушитель продолжает наносить ему серьезные удары: толкает, бьет в голову и спину. Далее на записи видно, что на помощь прибегают очевидцы, которые начинают бить злоумышленника. После произошедшего мужчина садится в свой автомобиль и уезжает.

До этого сообщалось, что в Башкирии перед задержанием мотоциклист подрался с сотрудниками ДПС. На кадрах видно, как гаишники берут мотоциклиста за руки и пытаются задержать, но мужчина начинает сопротивляться.

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