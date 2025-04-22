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«Получил травмы»: коляска с младенцем рухнула в автобусе Петербурга и попала на видео

В Петербурге младенец получил травмы после опрокидывания коляски в автобусе

В Санкт-Петербурге коляска с ребенком упала в автобусе из-за резкого торможения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Коляска с младенцем рухнула на пол автобуса после резкого торможения — рывок во время движения по Среднему проспекту В.О. был такой силы, что мать не успела среагировать», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как коляска переворачивается и падает, при этом по салону летят вещи других пассажиров.

По информации источника, ребенок получил множественные травмы: сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лба. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в состоянии средней степени тяжести.

Также сообщается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. В полиции проводят расследование по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью.

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