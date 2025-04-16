На видео попало, как автомобиль перевернулся во время гонки в Казани

В Казани автомобиль перевернулся во время гонки и устроил жестокое ДТП

В Казани автомобили устроили гонки на автобусной полосе и попали в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Гонщик на проспекте Победы попал в жесткое ДТП. Две машины на скорости проехали по автобусной полосе, а после при перестроении одна из них задела грузовик и перевернулась», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как два автомобиля выезжают на автобусную полосу, после чего задевают другой транспорт, и одна из машин переворачивается. На записи также видно, что после столкновения начинает идти дым.

По информации источника, на место аварии приезжали медики. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобили BMW и Hyundai перевернулись во время гонок на проезжей части.

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