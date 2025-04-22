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Стало известно, какие товарные знаки зарегистрировала Hyundai в России

Hyundai зарегистрировала в России 8 товарных знаков
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Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Pres

Корейский автобренд Hyundai зарегистрировал в апреле 2025 года в России минимум восемь товарных знаков, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

«Товарные знаки зарегистрированы с наименованиями — Hyundai H-1, N Perfomance, N Line, Hyundai Axis, Ellecity, Xcient, Hyundai H100, Hyundai Coupe», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что все товарные знаки регистрируются по 12 классу международной классификации товаров и услуг, в который входят автомобили, а также запчасти и аксессуары для них.

В апреле появилась информация, что компания Kia собирается вернуться в Россию. Такая информация просочилась в СМИ, после чего компания стала уверять, что журналисты их неправильно поняли.

Дилеры «Авилон» и «Рольф» прогнозируют, что при немедленной отмене санкций против России Hyundai Motor, владеющей Kia, понадобится от полутора до трех лет на реинтеграцию в российский авторынок.

На данный момент Kia только готовит почву к возвращению в Россию, поэтому о восстановлении полного цикла деятельности говорить рано, полагает коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Ранее были названы четыре автомобиля Kia, которые первыми вернутся в Россию.

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