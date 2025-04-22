Названы четыре автомобиля Kia, которые первыми вернутся в Россию

Автоэксперт Мосеев перечислил четыре автомобиля Kia, которые официально появятся в РФ

В случае возвращения на российский рынок автомобильного бренда Kia первыми у дилеров появятся внедорожники. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru заявил автоэксперт Олег Мосеев.

«На первом этапе будут поставляться внедорожники, начиная от средних и выше. Это, к примеру, Seltos, Sportage, Soul, Sorento и другие модели», — сказал собеседник издания.

В апреле появилась информация, что Kia собирается вернуться в Россию. Такая информация просочилась в СМИ, после чего компания стала уверять, что журналисты их неправильно поняли.

Дилеры «Авилон» и «Рольф» прогнозируют, что при немедленной отмене санкций против России Hyundai Motor, владеющей Kia, понадобится от полутора до трех лет на реинтеграцию в российский авторынок.

На данный момент Kia только готовит почву к возвращению в Россию, поэтому о восстановлении полного цикла деятельности говорить рано, полагает коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Ранее стало известно, какой японский бренд может вернуться в Россию.