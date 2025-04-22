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Автомобили сгорели из-за шашлыков в Подмосковье, и это попало на видео

В Подольске на видео попало, как несколько авто сгорели из-за шашлыка

В Подольске несколько автомобилей сгорели из-за непотушенного мангала. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Около ЖК Весенний в Подольске сразу несколько авто сгорели из-за шашлыков, которые готовили прямо на парковке. По словам местных жителей, огонь очень быстро перешел на траву, а затем — на машины», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как горят автомобили и трава. На место возгорания прибыли спасатели, которые ликвидировали огонь. По словам местных жителей, автомобили сгорели за десять минут еще до приезда пожарных.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ подростки попали в ДТП на легковом автомобиле. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль съезжает с дороги, заворачивает, а затем — переворачивается на проезжей части и выезжает на рельсы. На записи также видно, что после ДТП от автомобиля начинает идти дым.

Ранее в Башкирии мотоциклист устроил битву с гаишниками.

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