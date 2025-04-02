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В России перезапустят систему национальных краш-тестов RuNCAP

Росстандарт: Россия перезапустит национальную систему краш-тестов RuNCAP
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Государственный научный центр РФ ФГУП «НАМИ»

Росстандарт намерен воссоздать национальную систему краш-тестов и рейтинг безопасности автомобилей RuNCAP. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал руководитель агентства Антон Шалаев.

«Сейчас эта идея не забыта, мы считаем необходимым с учетом появления очень большого количества принципиально новых игроков на рынке национальную систему рейтинговой оценки безопасности легковых автомобилей воссоздать. Тем более все методические документы для этого есть», — сказал Шалаев.

По его словам, вся правовая основа для RuNCAP уже существует, осталось только, чтобы была добрая воля участвовать в этой системе не только российских, но и зарубежных автопроизводителей, продукция которых сейчас активно присутствует на российских дорогах, добавил глава Росстандарта.

Он отметил, что в 2019 году Россия уже начали подготавливать первые процедуры и методики для проведения RuNCAP. Дальше произошла череда не очень удачных событий для авторынка: в 2020-2021 годах в связи с пандемией нарушились поставки автомобилей, а с 2022 года авторынок применился кардинально, заключил Шалаев.

Подробнее об этом читайте в эксклюзивном интервью Антона Шалаева «Газете.Ru», которое будет опубликовано 2 апреля в 13.00.

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