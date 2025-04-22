Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане произошло смертельное ДТП с участием грузовой машины

МВД РФ: четыре человека погибли при ДТП с участием грузовика в Татарстане
close
МВД по Республике Татарстан

Четыре человека погибли в результате аварии с участием грузового автомобиля в Республике Татарстан. Об этом сообщило региональное управление министерства внутренних дел РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что трагедия произошла ночью на 59-м км автомобильной дороги КазаньБуинскУльяновск в Апастовском районе. По предварительной информации, водитель грузовой машины Foton выбрал небезопасную скорость движения и совершил наезд на четыре легковых автомобиля. В тот момент они стояли на «красном» сигнале светофора.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Sollers, водитель и пассажир автомобиля Lada скончались на месте», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что теперь сотрудникам профильных служб предстоит установить точные причины и обстоятельства произошедшего. В настоящее время на месте аварии работают автоинспекторы.

21 апреля в Пестречинском районе Татарстана произошла авария с участием легковой машины и квадроцикла. За рулем последнего находилась 15-летняя девушка, которая выехала на встречную полосу и допустила столкновение квадроцикла с автомобилем. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована, при этом ехавшего с ней 12-летнего мальчика спасти не удалось.

Ранее в Нижегородской области пассажирский автобус врезался в здание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами