В Татарстане произошло смертельное ДТП с участием грузовой машины

МВД РФ: четыре человека погибли при ДТП с участием грузовика в Татарстане

Четыре человека погибли в результате аварии с участием грузового автомобиля в Республике Татарстан. Об этом сообщило региональное управление министерства внутренних дел РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что трагедия произошла ночью на 59-м км автомобильной дороги Казань — Буинск — Ульяновск в Апастовском районе. По предварительной информации, водитель грузовой машины Foton выбрал небезопасную скорость движения и совершил наезд на четыре легковых автомобиля. В тот момент они стояли на «красном» сигнале светофора.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Sollers, водитель и пассажир автомобиля Lada скончались на месте», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что теперь сотрудникам профильных служб предстоит установить точные причины и обстоятельства произошедшего. В настоящее время на месте аварии работают автоинспекторы.

21 апреля в Пестречинском районе Татарстана произошла авария с участием легковой машины и квадроцикла. За рулем последнего находилась 15-летняя девушка, которая выехала на встречную полосу и допустила столкновение квадроцикла с автомобилем. Она получила тяжелые травмы и была госпитализирована, при этом ехавшего с ней 12-летнего мальчика спасти не удалось.

Ранее в Нижегородской области пассажирский автобус врезался в здание.