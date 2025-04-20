Автобус врезался в здание в Дзержинске

Четыре человека пострадали в городе Дзержинске Нижегородской области при ДТП с автобусом, врезавшимся в здание из-за того, что водителю стало плохо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В публикации отмечается, что ДТП произошло приблизительно в 20:15 на улице Урицкого.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, они устанавливают обстоятельства инцидента.

В прокуратуре Нижегородской области была организована проверка исполнения законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров.

18 апреля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что микроавтобус с юными хоккеистками, ехавшими со всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Чайковском, попал в ДТП с грузовым автомобилем вблизи села Романово.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes ехал слишком быстро и не выдержал дистанцию, врезавшись в Lada Granta, которую отбросило в кювет, а далее столкнулся с лесовозом, ехавшим попутно.

Ранее маршрутка с людьми влетела в несколько легковушек и попала на видео в Уфе.