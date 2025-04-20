Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автобус врезался в здание в Дзержинске

МВД: в Дзержинске автомобиль врезался в здание, пострадали четверо пассажиров
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Четыре человека пострадали в городе Дзержинске Нижегородской области при ДТП с автобусом, врезавшимся в здание из-за того, что водителю стало плохо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В публикации отмечается, что ДТП произошло приблизительно в 20:15 на улице Урицкого.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, они устанавливают обстоятельства инцидента.

В прокуратуре Нижегородской области была организована проверка исполнения законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров. 

18 апреля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что микроавтобус с юными хоккеистками, ехавшими со всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Чайковском, попал в ДТП с грузовым автомобилем вблизи села Романово.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes ехал слишком быстро и не выдержал дистанцию, врезавшись в Lada Granta, которую отбросило в кювет, а далее столкнулся с лесовозом, ехавшим попутно.

Ранее маршрутка с людьми влетела в несколько легковушек и попала на видео в Уфе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами