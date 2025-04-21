Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крупная автомобильная авария произошла на юге Москвы

Массовая автомобильная авария произошла на Чертановской улице в Москве
close
Telegram-канал «360 ЧП»

Массовая автомобильная авария произошла на  Чертановской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Сразу четыре машины столкнулись на Чертановской улице в  Москве. Одна из них перевернулась», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что в ДТП пострадал один человек. О том, есть ли затруднения движения транспорта в районе ДТП, не сообщается.

До этого сообщалось, что в Омске 18 апреля в массовом ДТП пострадали несовершеннолетние. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем столкновения, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черный легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где врезается в машину, от удара он задевает белый транспорт, который передвигался по соседней полосе.

Ранее сообщалось, что ДТП с опрокидыванием автомобиля парализовало МКАД в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами