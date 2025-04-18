ДТП с опрокидыванием автомобиля парализовало МКАД

В Москве на МКАД ДТП затруднило движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 3 км МКАД (в районе съезда №4) произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По информации источника, в настоящее время уточняют причины произошедшего и информацию о пострадавших. Движение транспорта в районе автомобильной аварии затруднено на семь километров. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Омске 18 апреля в массовом ДТП пострадали несовершеннолетние. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем столкновения, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черный легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где врезается в машину, от удара он задевает белый транспорт, который передвигался по соседней полосе.

Ранее гаишники задержали коня, который игнорировал ПДД и попал на видео в Горно-Алтайске.