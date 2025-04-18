Жестокая авария, в которой пострадали дети, попала на видео в Омске

В Омске на видео попало массовое ДТП, в котором пострадали дети

В Омске 18 апреля в массовом ДТП пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск с огоньком».

«Утром водитель «Лады» стал причиной столкновения с «Тойотой». В результате иномарка, продолжая движение, выехала на встречку и столкнулась с еще тремя автомобилями», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем столкновения, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черный легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где врезается в машину, от удара он задевает белый транспорт, который передвигался по соседней полосе.

По данным полиции, в результате массового ДТП травмы получили четыре человека, среди которых дети в возрасте десяти и семи лет.

До этого сообщалось, что в Иркутской области фура врезалась в «Газель». Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что на проезжей части стоят поврежденные грузовики, при этом фура горит на обочине дороги.

Ранее гаишники задержали коня, который игнорировал ПДД и попал на видео в Горно-Алтайске.