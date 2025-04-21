Появилось фото нового российского внедорожника Sollers

Российский холдинг «Соллерс» опубликовал фото семиместного рамного внедорожника, который будет выпускаться на УАЗе под брендом Sollers, сообщают «Автоновости дня».

«Закрытая презентация пока еще безымянной новинки состоялась в Китае, куда, судя по снимкам, приехал глава Центра продуктового развития Sollers Михаил Гурьянов. Именно он попал на фото вместе с машиной», — говорится в сообщении портала.

Выпускать новинку планируется как с бензиновым, так и с дизельным силовыми агрегатами мощностью 200 л.с., а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. За 2025 год в проект запуска производства такого внедорожника «Соллерс» инвестирует более 4 млрд рублей.

До этого компания Sollers начала продажи в России полноприводных пикапов Sollers ST8, производство которых налажено в Ульяновске.

Автомобиль будет продаваться в России по цене от 2,82 млн рублей. Он доступен с двумя силовыми агрегатами и с двумя уровнями оснащения. Базовая версия снабжена бензиновым мотором 2.4 мощностью 204 л.с., шестиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом. В стандартное оборудование входят 18-дюймовые колесные диски, кресла с тканевой обивкой и подогревом, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида, защитное покрытие кузова.

Ранее сообщалось, что Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России.