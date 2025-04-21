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Появилось фото нового российского внедорожника Sollers

Sollers опубликовал фото своего рамного внедорожника
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Sollers

Российский холдинг «Соллерс» опубликовал фото семиместного рамного внедорожника, который будет выпускаться на УАЗе под брендом Sollers, сообщают «Автоновости дня».

«Закрытая презентация пока еще безымянной новинки состоялась в Китае, куда, судя по снимкам, приехал глава Центра продуктового развития Sollers Михаил Гурьянов. Именно он попал на фото вместе с машиной», — говорится в сообщении портала.

Выпускать новинку планируется как с бензиновым, так и с дизельным силовыми агрегатами мощностью 200 л.с., а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. За 2025 год в проект запуска производства такого внедорожника «Соллерс» инвестирует более 4 млрд рублей.

До этого компания Sollers начала продажи в России полноприводных пикапов Sollers ST8, производство которых налажено в Ульяновске.

Автомобиль будет продаваться в России по цене от 2,82 млн рублей. Он доступен с двумя силовыми агрегатами и с двумя уровнями оснащения. Базовая версия снабжена бензиновым мотором 2.4 мощностью 204 л.с., шестиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом. В стандартное оборудование входят 18-дюймовые колесные диски, кресла с тканевой обивкой и подогревом, электрические стеклоподъемники, камера заднего вида, защитное покрытие кузова.

Ранее сообщалось, что Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России.

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