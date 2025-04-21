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Названы четыре причины падения продаж автомобилей в России

Автоэксперт Терлюкевич перечислил четыре причины падения продаж авто в России
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Илья Наймушин/РИА Новости

На обвал продаж автомобилей в марте 2025 года повлияли несколько причин. Об этом аналитическому агентству «Автостат» сообщил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

«В марте остались неизменными все факторы — ключевая ставка, стоимость кредитов, ожидание возвращения ушедших марок, повлиявшие на результат продаж автомобилей в феврале. Укрепление рубля тоже не способствовало увеличению спроса, так как спровоцировало многих покупателей отложить покупку в расчете на увеличение текущих скидок», — сказал эксперт.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин.

В марте 2025 года было продано 93,3 тыс. новых автомобилей, что на 45% меньше, чем в марте 2024 года, но на 2% больше, чем в феврале 2025 года.

Так, легковых автомобилей за январь-март 2025 года было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Ранее стало известно, как купить новый автомобиль с большой скидкой.

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