«Я сам не поверил»: гонщик рассказал, как отлетевшая шина вернулась обратно на диск

Гонщик Перепилицын: сам не поверил, что покрышка вернулась обратно на диск

Гонщик Артем Перепилицын рассказал в интервью tvzvezda.ru, как узнал, что во время чемпионата по дрифту в Санкт-Петербурге с его машины отлетела покрышка, а потом наделась на диск обратно.

«Узнал после того, как уже остановился. Я сам не поверил. Я этого не видел, но слышал удар. Такое бывает часто на этой конфигурации трассы. Если ты заезжаешь туда по определенной траектории, поребрик легко ломает колесо и разувает шину, но чтобы оно обратно накидывалось на диск - такого я не видел», — заявил каналу Перепилицын.

О том, что шина отлетела от гоночного автомобиля и сама вернулась на колесо во время гонок сообщил Telegram-канал Baza.

Поначалу редакция «Базы» решила, что этот ролик сделан с помощью искусственного интеллекта. Однако, отсмотрев трансляцию, журналисты убедились, что аномалия произошла на самом деле.

Хозяин автомобиля Nissan Артем Перепелица занял в итоге третье место в личном зачете, хотя, как он потом признался в своих соцсетях, вообще не верил, что эта машина привезет его к пьедесталу.

До этого член общественного совета при министерстве транспорта РФ Алексей Кучмин заявил, что любителям дрифта необходимо оборудовать специальные площадки, где они могли бы тренировать свои навыки.

«Можно предоставить им возможность упражняться в своих навыках на специально оборудованных для этого площадках за пределами города. Они уже существуют: например, в Москве. Необходимо заняться обустройством сопутствующей инфраструктуры, тем самым обеспечить желающим возможность покататься и выпустить пар. Уверен, что Москва сможет стать в этом примером другим регионам», – сказал Кучмин.

Ранее сообщалось, что на Украине депутаты предложили лишать прав водителей за дрифт.