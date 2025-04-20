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Водителям напомнили, когда начнутся продажи единых полисов ОСАГО для России и Белоруссии

Продажи единого полиса ОСАГО для России и Белоруссии начнутся 23 апреля
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Продажа полисов ОСАГО, которые будут сразу действовать на территории России и Белоруссии, начнется 23 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

«Продажа полисов единого ОСАГО для России и Белоруссии («Белая карта») начнется с 23 апреля в соответствии с правилами системы страхования Союзного государства», — сообщили в объединении.

Полисы с расширением на территорию Белоруссии можно оформить только в электронном виде. В России на это уполномочены девять страховых компаний: «АльфаСтрахование», «ГСК «Югория», «Зетта Страхование», «Спасские ворота», СК «Двадцать первый век», «СК «Согласие», «Росгосстрах», «ВСК» и «РЕСО-Гарантия».

До этого стало известно, что российский союз автостраховщиков (РСА) предложит Центральному банку ввести свободный тариф по ОСАГО.

Так, для аварийных водителей стоимость ОСАГО продолжит расти, а для 85% автовладельцев цена на эту страховку не изменится. Для последних будет доступна дополнительная скидка за счет хорошего коэффициента «бонус-малус» (КБМ, показатель безаварийного вождения).

Ранее депутаты предложили взыскивать ущерб с виновника ДТП без полиса ОСАГО.

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