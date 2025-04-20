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Стало известно, сколько в России осталось автомобилей ВАЗ-2101

«Автостат»: в РФ насчитывается 150 тысяч автомобилей ВАЗ-2101
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Дмитрий Донской/РИА «Новости»

На 1 января 2025 года в России было зарегистрировано 149,4 тыс. автомобилей ВАЗ-2101, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Третья часть ВАЗ-2101 стоит на учете в Сибирском ФО (32,2%). Каждая шестая «копейка» числится в Центральном ФО (16,3%), а практически каждая восьмая – в Южном ФО (11,9%). В каждом из оставшихся федеральных округов насчитывается менее 10% этого парка, причем меньше всего автомобилей ВАЗ-2101 зарегистрировано в Северо-Западном ФО (5,8%)», — говорится в сообщении агентства.

Выпуск ВАЗ-2101 начался 19 апреля 1970 года. Всего до 1988 года было собрано 4,8 млн таких машин.

До этого сообщалось, что дилеры начали принимать предзаказы на новую Lada Iskra, серийное производство которой начнется 19 апреля 2025 года. В сети дилерских центров «Прагматика» отметили, что в настоящее время предзаказов немного, поскольку покупателям важно сначала посмотреть на автомобиль. Предварительно, стоить Lada Iskra будет 1,3 млн рублей.

31 марта дочернее предприятие «АвтоВАЗа», компания Lada Sport приступила к сборке автомобилей Niva Sport в варианте исполнения Silk Way. По предварительным оценкам, внедорожник будет стоить примерно 1,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L.

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