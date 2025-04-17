Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России начали принимать предзаказы на новую Lada Iskra

«РГ»: Дилеры начали принимать предзаказы на новую Lada Iskra
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Дилеры начали принимать предзаказы на новую Lada Iskra, серийное производство которой начнется 19 апреля 2025 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сеть дилерских центров «Прагматика».

«Базовым для модели станет пара 90-сильного 8-клапанного двигателя 1.6 и 5-ступенчатой МКП, также для модели будет доступен 16-клапанный мотор аналогичного объема мощностью 106 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором», — говорится в сообщении.

В сети дилерских центров «Прагматика» отметили, что в настоящее время предзаказов немного, поскольку покупателям важно сначала посмотреть на автомобиль. По информации источника, дату начала продаж новой машины еще не назвали, но, как правильно, автомобили появляются у дилеров через месяц после постановки на конвейер. Предварительно, стоить Lada Iskra будет 1,3 млн рублей.

Также сообщается, что после ухода Renault из России инвестиции составляют 23 млрд рублей. При этом общие затраты, в числе которых начальный этап разработки и постановка автомобиля на конвейер, достигают 37 млрд рублей.

Ранее рассказали, стоит ли покупать китайские авто на фоне низких продаж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами