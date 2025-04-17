В России начали принимать предзаказы на новую Lada Iskra

Дилеры начали принимать предзаказы на новую Lada Iskra, серийное производство которой начнется 19 апреля 2025 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сеть дилерских центров «Прагматика».

«Базовым для модели станет пара 90-сильного 8-клапанного двигателя 1.6 и 5-ступенчатой МКП, также для модели будет доступен 16-клапанный мотор аналогичного объема мощностью 106 л.с. в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором», — говорится в сообщении.

В сети дилерских центров «Прагматика» отметили, что в настоящее время предзаказов немного, поскольку покупателям важно сначала посмотреть на автомобиль. По информации источника, дату начала продаж новой машины еще не назвали, но, как правильно, автомобили появляются у дилеров через месяц после постановки на конвейер. Предварительно, стоить Lada Iskra будет 1,3 млн рублей.

Также сообщается, что после ухода Renault из России инвестиции составляют 23 млрд рублей. При этом общие затраты, в числе которых начальный этап разработки и постановка автомобиля на конвейер, достигают 37 млрд рублей.

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