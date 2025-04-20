Названа стоимость гибридного кроссовера Exlantix ET в России

Гибридный кроссовер Exlantix ET будет стоить в России от 6,6 млн рублей

Автобренд Exeed объявил в своем Telegram-канале цены на полноразмерный гибридный кроссовер Exlantix ET. Стоимость новинки составит от 6,6 млн до 7 млн рублей.

Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения.

Кроссовер получил скрытые дверные ручки, овальное рулевое колесо и широкий центральный экран мультимедиа-системы. Особенность комплектации автомобиля — наличие уникальной системы мониторинга здоровья, которая способна отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

Новинка оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового мотора и двух электродвигателей. Запас хода составляет 1,2 тыс. километров, расход топлива — 6,4 л на 100 км. До «сотни» Exlantix ET разгоняется за 4,8 с.

Ранее сообщалось, что в России стартовали нового кроссовера Chery Tiggo 7L.