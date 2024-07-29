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В Москве и Петербурге разрешили использовать беспилотные трамваи

Мишустин подписал документ, разрешающий беспилотные трамваи в Москве и Петербурге

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Максим Блинов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, устанавливающее экспериментальный правовой режим (ЭПР) для беспилотных трамваев в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

«Экспериментом, в частности, предусматриваются эксплуатация беспилотных трамваев в городской среде, специальные программы подготовки водителей-испытателей и операторов, регулярное техническое обслуживание, диагностика в режиме реального времени, различные меры по обеспечению безопасности движения», — отмечается в сообщении министерства.

Эксперимент запланирован на три года. На его первом этапе пробег трамваев должен составить не менее 3 тыс. км или 150 часов работы. Затем трамвай должен перевозить пассажиров полностью автономно, а его движение — контролироваться оператором.

В Москве планируется запустить полностью беспилотный трамвай с оператором для перевозок до конца 2025 года. В Санкт-Петербурге работают над внедрением беспилотного трамвая с 2022 года.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге инновационный трамвай «Достоевский» с пассажирами сошел с рельсов.

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