На видео попало, как несколько уфимцев проехали на капоте Lada

В Уфе на видео попало, как мужчины передвигались на капоте Lada

В Уфе четверо мужчин сидели на движущейся Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Лето еще не наступило, но мстители на «Вазах» уже выехали на патрулирование Уфы», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как несколько мужчин сидят на движущемся автомобиле Lada. При этом двое находятся на капоте, и еще двое — на багажнике.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ подростки попали в ДТП на легковом автомобиле. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль съезжает с дороги, заворачивает, а затем — переворачивается на проезжей части и выезжает на рельсы. На записи также видно, что после ДТП от автомобиля начинает идти дым.

По информации источника, в аварию попали четыре подростка. Водитель машины получил травмы.

Кроме того, в Уфе 19 апреля маршрутка с пассажирами протаранила несколько легковых автомобилей.

Ранее младшеклассники запрыгивали на движущийся трактор в Москве.