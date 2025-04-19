Subaru разработала подушку безопасности для велосипедистов

Автокомпания Subaru разработала специальную U-образную подушку для безопасности на случай ДТП с участием автомобиля и велосипеда. Об этом сообщает портал The Drive.

«Хотя подушки безопасности для пешеходов существуют уже более 10 лет, Subaru утверждает, что ее подушка безопасности для велосипедистов — первая в мире», — говорится в сообщении.

По информации источника, данная подушка сначала была предназначена для обеспечения безопасности пешеходов, но автокомпания решила увеличить площадь поверхности, чтобы охватить стойки.

Также сообщается, что новинка есть у модели Subaru Forester, производимой для рынка в Японии. При этом в настоящее время еще не известно, будет ли такая подушка доступна на машинах для других регионов.

До этого сообщалось, что к 2027 году на дороги общего пользования могут вывести беспилотные автомобили. Планирование мероприятий позволит выпустить беспилотные машины на дороги общего пользования в течение двух лет.

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