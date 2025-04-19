Военная техника ехала по МКАД и попала на видео

На МКАД на видео попало, как ехали десятки единиц военной техники

В Москве на МКАД передвигалась военная техника. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Передвижение по МКАД военной техники, которая будет задействована в параде Победы», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как по дороге едет военная техника, при этом на некотором транспорте включены проблесковые маячки.

До этого сообщалось, что украинец призывного возраста притворился цистерной с растительным маслом на границе с Молдавией.

«Во время осмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил, что на люке одного из отсеков цистерны сделаны специальные крепления, на которых подвешен мужчина. <...> Погруженный почти по грудь в масло, он преодолел путь от Винницы до пункта пропуска», — говорится в публикации.

Уклонистом оказался житель Одесской области 1982 года рождения, который договорился со своим знакомым водителем из Молдавии.

Кроме того, в Одессе таксисты стали получать заказы от территориального центра комплектования (ТЦК) на доставку мужчин призывного возраста.

Ранее ДТП с опрокидыванием автомобиля парализовало МКАД.