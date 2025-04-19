На видео попало, как челябинцу стало плохо за рулем, и он разбил «всмятку» автомобили

В Челябинске на видео попало, как водителю стало плохо, и он влетел в машины

В Челябинске мужчине стало плохо за рулем, и он протаранил припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Водителю стало плохо за рулем, и он разбил всмятку несколько машин. <…> На улице Цвиллинга у остановки «Локомотив» 49-летний водитель внезапно почувствовал себя плохо за рулем, и в результате машина вылетела на парковочную зону, где столкнулась с тремя припаркованными автомобилями: «Лада», «Опель» и «Тойота», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела момент столкновения. На кадрах видно, как легковой автомобиль врезается в машины. На записи с места ДТП также видно, что автомобили получили повреждения: сломаны капоты, бамперы, колеса, смяты кузова.

В Госавтоинспекции Челябинска сообщили, что в момент столкновения в легковых машинах людей не было, также рядом не оказалось пешеходов. Пострадавшему водителю медики оказали необходимую помощь.

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