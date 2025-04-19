Самарчанка избила кондукторшу за место в автобусе, и это попало на видео

В Самаре на видео попало, как пассажирка избила кондукторшу за место в автобусе

В Самаре пассажирка подралась с кондуктором. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Не поделили два места. Вот такое «доброе утро» в 67 автобусе», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщины бьют друг друга и хватают за волосы. На записи также слышно, как пассажиры просят водителя остановить транспорт и вызвать сотрудников правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Уфе 19 апреля маршрутка с пассажирами протаранила несколько легковых автомобилей. Очевидцы запечатлели последствия инцидента на видео. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: сломаны капоты, бамперы, колеса, смяты кузова.

Также известно, что в момент столкновения в легковых автомобилях людей не было. В результате ДТП водитель маршрутки и три пассажира получили травмы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят административное расследование.

Ранее ДТП с опрокидыванием автомобиля парализовало МКАД.