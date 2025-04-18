Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинец притворился цистерной с маслом на границе, но попался

Украинский уклонист притворился на границе цистерной с маслом в авто
close
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Украинец призывного возраста притворился цистерной с растительным маслом на границе с Молдавией. Об этом рассказали в западном региональном управлении Госпогранслужбы страны.

«Во время осмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил, что на люке одного из отсеков цистерны сделаны специальные крепления, на которых подвешен мужчина. <...> Погруженный почти по грудь в масло, он преодолел путь от Винницы до пункта пропуска», — говорится в публикации.

Уклонистом оказался житель Одесской области 1982 года рождения, который договорился со своим знакомым водителем из Молдавии.

До этого в Одессе таксисты стали получать заказы от территориального центра комплектования (ТЦК) на доставку мужчин призывного возраста.

«Военкомы обещают не трогать водителя и доплатить еще талоном на бензин», — говорится в публикации украинского издания «Страна».

Отмечается, что речь идет о жителях Одессы, которые уклоняются от мобилизации.

Ранее заместителя Кличко обвинили в переправке уклонистов за границу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами