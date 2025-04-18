Украинец притворился цистерной с маслом на границе, но попался

Украинский уклонист притворился на границе цистерной с маслом в авто

Украинец призывного возраста притворился цистерной с растительным маслом на границе с Молдавией. Об этом рассказали в западном региональном управлении Госпогранслужбы страны.

«Во время осмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил, что на люке одного из отсеков цистерны сделаны специальные крепления, на которых подвешен мужчина. <...> Погруженный почти по грудь в масло, он преодолел путь от Винницы до пункта пропуска», — говорится в публикации.

Уклонистом оказался житель Одесской области 1982 года рождения, который договорился со своим знакомым водителем из Молдавии.

До этого в Одессе таксисты стали получать заказы от территориального центра комплектования (ТЦК) на доставку мужчин призывного возраста.

«Военкомы обещают не трогать водителя и доплатить еще талоном на бензин», — говорится в публикации украинского издания «Страна».

Отмечается, что речь идет о жителях Одессы, которые уклоняются от мобилизации.

Ранее заместителя Кличко обвинили в переправке уклонистов за границу.