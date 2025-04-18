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Британский автобренд опроверг уход из России

Китайско-британский автобренд MG Motor опроверг уход с рынка РФ
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MG Motor India

Китайско-британский автобренд MG Motor опроверг слухи о возможном уходе с российского рынка из-за низких продаж. Об этом сообщило российское представительство компании «Мир-Дистрибьютор» в соцсетях.

«MG Motor остается в России – с уверенностью в будущем! Мы опровергаем любые слухи о возможном уходе бренда с российского рынка. Напротив, мы с уверенностью смотрим в будущее», — говорится в публикации.

В компании добавили, что гарантийные обязательства выполняются ею в полном объеме, а в будущем дилерская сеть будет расширена.

«В отличие от многих игроков рынка, мы сознательно отказались от агрессивных продаж в ущерб качеству обслуживания», — добавили в MG Motor.

В декабре в России начали принимать заказы на новый электрический хетчбэк MG4 Electric. Поставки начались с топовой полноприводной версии XPower, цены на которую стартуют от 5,3 млн рублей.

Длина MG4 Electric составляет 4287 мм, ширина --1836 мм, высота — 1516 мм. Колесная база — 2705 мм. Модель оснащена двухмоторной силовой установкой мощностью 428 л.с. и системой полного привода. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,8 с. Запас хода на одной зарядке составляет 385 км. На российском рынке электрокар предложен в семи цветах кузова.

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