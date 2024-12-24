В России начались продажи нового хетчбэка MG Electric

В России начали принимать заказы на новый электрический хетчбэк MG4 Electric. Об этом сообщает официальный представитель MG Motor в России — компания «Мир-Дистрибьютор». Поставки начались с топовой полноприводной версии XPower, цены на которую стартуют от 5,3 млн рублей.

Длина MG4 Electric составляет 4287 мм, ширина --1836 мм, высота — 1516 мм. Колесная база — 2705 мм. Модель оснащена двухмоторной силовой установкой мощностью 428 л.с. и системой полного привода. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,8 с. Запас хода на одной зарядке составляет 385 км. На российском рынке электрокар предложен в семи цветах кузова.

Салон автомобиля отделан кожей «Алькантара». Есть рулевое колесо с двумя спицами, спортивные сиденья, минималистичная приборная панель и система мультимедиа.

До этого стало известно, что новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет стоить на российском рынке от 4,15 млн рублей.

Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.

Ранее были названы все автомобильные новинки Sollers в 2025 году.